Lorient : Casoni fier de ses joueurs « Par Youcef Touaitia - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En battant Caen (1-0) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1, Lorient a enfin quitté sa position de lanterne rouge. Un résultat très important pour les Merlus et leur entraîneur Bernard Casoni, qui n'a pas caché sa fierté à l'issue de la rencontre. "On est dans la souffrance jusqu'au bout, on se retrouve à dix dès le début de la seconde période. On a bien géré, on ne s'est pas affolé. Je suis fier de mes joueurs, il y a des attitudes intéressantes. Il fallait passer par des moments difficiles. Maintenant, il reste encore six matchs, on ne va pas s'enflammer et il y encore des étapes à faire", a estimé l'ancien joueur de l'OM en conférence de presse. Le club breton, 19e, est revenu à hauteur de Nancy, 18e et barragiste, et à un petit point de Dijon, 17e. Le club breton, 19e, est revenu à hauteur de Nancy, 18e et barragiste, et à un petit point de Dijon, 17e.

