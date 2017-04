Rennes : pourquoi Y. Gourcuff n'y arrive plus « Par Eric Bethsy - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Etincelant à l’époque où il portait le maillot de Bordeaux (2008-2010), Yoann Gourcuff (30 ans, 22 matchs et 4 buts en L1 cette saison) évolue très loin de son meilleur niveau au Stade Rennais. Outre ses nombreuses blessures, le milieu de terrain estime qu’il n’a plus la même vivacité dans ses gestes. "Le volume de jeu, il n’y a pas de problème. C’est surtout le peps, le dynamisme, la qualité d’appui et de pied, la tonicité... Dès que je ne touche plus de ballon pendant plusieurs minutes, c’est comme si je sortais un peu du match, a expliqué l’ancien Lyonnais au Canal Football Club. Je suis moins capable, ou pas capable de faire des exploits individuels. C’est vraiment avec les autres, en équipe que l’on va trouver des automatismes pour déstabiliser l’adversaire." Pourtant, Gourcuff a confié qu’il ne fermait pas la porte à un retour en équipe de France, même s’il reste "lucide"... Pourtant, Gourcuff a confié qu’il ne fermait pas la porte à un retour en équipe de France, même s’il reste "lucide"...

