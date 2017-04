Real : Zidane tente de convaincre Isco « Par Eric Bethsy - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lié au Real Madrid jusqu’en 2018, Isco (24 ans, 23 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a décidé d’interrompre les négociations concernant sa prolongation de contrat. Une situation dangereuse pour le club madrilène, qui sait que le milieu de terrain est très sollicité. Buteur contre le Deportivo Alavés (3-0) ce dimanche en Liga, l’Espagnol a donc reçu un message de son entraîneur Zinédine Zidane. "Pour gagner la Liga, la Ligue des Champions, tous les joueurs sont importants, a souligné le technicien. Quand Isco joue, vu que c'est un joueur de talent, il est bon. Mais nous sommes 24 et tous sont importants. Je souhaite qu'il prolonge, c'est un joueur important. Il veut rester et jouer ici. Je suis content de son match, pas seulement pour son but, mais aussi pour son jeu entre les lignes, pour sa façon de faire jouer les autres." Ces compliments suffiront-ils pour convaincre Isco ? Pas sûr... Ces compliments suffiront-ils pour convaincre Isco ? Pas sûr...

