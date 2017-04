Lyon : le coup de gueule d'Aulas « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais a raté une belle opportunité en étant accroché par Rennes (1-1) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. En supériorité numérique dès la 4e minute et devant au score, les Gones ont craqué en fin de match... De quoi provoquer la colère du président rhodanien Jean-Michel Aulas. "C’est une immense déception. Une de plus et je n’espère pas une de trop... On avait l’impression qu’il ne pouvait rien nous arriver. On a eu des hésitations derrière et on se retrouve avec un résultat qui ne nous convient pas. On a essayé de mettre nos internationaux dans les meilleures dispositions. À l’arrivée, c’est une panne sèche", a déploré le dirigeant de l'OL en zone mixte. Avec ce résultat, Lyon compte désormais 13 points de retard sur la 3e place occupée par Nice. Avec ce résultat, Lyon compte désormais 13 points de retard sur la 3e place occupée par Nice.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+