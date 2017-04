EdF : D. Payet - "on a faim" « Par Eric Bethsy - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la défaite contre l'Espagne (0-2) en match amical mardi, l'équipe de France reste très ambitieuse en vue du Mondial 2018. A l'image de son milieu offensif Dimitri Payet (30 ans, 32 sélections et 8 buts), qui ne veut plus se contenter d'une finale comme lors de l'Euro 2016. "On a faim, on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait, a confié le Marseillais sur RTL. On a les yeux tournés vers la Russie, on a envie de le faire. Il s'est passé quelque chose pendant l'Euro, on sait que ce ne sera pas facile." Au-delà des qualités individuelles, les Bleus devront augmenter leur niveau de jeu pour rivaliser avec les plus grandes nations. Puis, il faut encore valider la qualification pour cette compétition. Au-delà des qualités individuelles, les Bleus devront augmenter leur niveau de jeu pour rivaliser avec les plus grandes nations. Puis, il faut encore valider la qualification pour cette compétition.

