Lyon : Génésio ne l’explique pas... « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pourtant en supériorité numérique dès la 4e minute, l’Olympique Lyonnais a été accroché par Rennes (1-1) lors de la 31e journée de Ligue 1. Alors que son équipe s’est complétement écroulée en fin de partie avec notamment un but encaissé, l’entraîneur lyonnais Bruno Génésio n’a pas réussi à expliquer cette baisse de régime. "On s'est sabordé dans le dernier quart d'heure. C'est inexplicable. On a manqué d'humilité dans notre jeu, on a tout gâché", a fustigé le technicien rhodanien au micro d’OL TV. Avec ce résultat, Lyon a quasiment fait une croix sur le podium avec 13 points de retard sur la 3e place occupée par Nice. Avec ce résultat, Lyon a quasiment fait une croix sur le podium avec 13 points de retard sur la 3e place occupée par Nice.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+