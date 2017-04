Chelsea : le Real, Hazard évite le piège « Par Eric Bethsy - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement envoyé au Real Madrid, l’ailier de Chelsea Eden Hazard (26 ans, 27 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) n’a jamais caché son attirance pour le club madrilène. Du coup, la presse anglaise prend un malin plaisir à l’interroger sur le sujet alors que son manager Antonio Conte l’a récemment rappelé à l’ordre. Pour l’ancien Lillois, il n’est donc plus question de tomber dans le piège. "Il n'y a rien à dire, a réagi l’international belge. Je prends les matchs les uns après les autres. J'essaye de jouer autant que possible. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous voulez me mettre dans la merde ? Non, je suis très bien ici. J'ai beaucoup de choses à faire d'ici la fin de la saison. Je suis sous contrat jusqu'en 2020. Voilà, je suis là pour le moment." Rappelons que Chelsea tente de prolonger le bail de son joueur. Rappelons que Chelsea tente de prolonger le bail de son joueur.

