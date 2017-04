Man Utd : Mourinho cite les mauvais élèves

Particulièrement agacé après le nul contre West Bromwich (0-0) samedi en Premier League, le manager de Manchester United José Mourinho s’en est pris à un journaliste (voir brève 10h34). Mais que notre confrère se rassure, il n’est pas la seule victime du Portugais, mécontent du rendement de ses attaquants.

"Pendant les 90 minutes, Valencia, Rojo, Bailly, Young, Fellaini et Carrick ont été réguliers. Mais pas les autres, a critiqué le technicien. (…) Rashford, Lingard, Mkhitaryan et Martial, regardez leur nombre de buts. Ibrahimovic et Mata sont ceux qui marquent le plus. Sans eux, la situation serait encore plus difficile."

D’où la nécessité de convaincre le Suédois, en fin de contrat en juin prochain, de continuer l'aventure chez les Red Devils.