PSG : Sabaly veut être fixé « Par Eric Bethsy - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par la concurrence de Thomas Meunier et Serge Aurier au Paris Saint-Germain, Youssouf Sabaly (24 ans, 22 matchs en L1 cette saison) n'est pas contre l'idée de rester à Bordeaux suite à son prêt. Mais pour cela, le latéral droit aux quatre passes décisives doit connaître la décision des dirigeants parisiens. "Je me concentre sur ma fin de saison. À la fin, je ferai le point avec Paris, pour savoir ce qu'on attend de moi et voir vers quoi m'orienter, a confié le Girondin à Sud-Ouest. Je ne suis pas sûr que mes passes décisives feront que l'on voudra me récupérer car Meunier et Aurier sont des très bons joueurs." Dans la mesure où Sabaly n'acceptera pas un cinquième prêt, le PSG devra définitivement se décider le concernant.

