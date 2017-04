Nantes : Girard découpe Franck Kita !

Nantes : Girard découpe Franck Kit a ! « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Débarqué de son poste d'entraîneur du FC Nantes en décembre dernier à cause de résultats décevants, René Girard a vidé son sac ce dimanche dans les colonnes du quotidien L'Equipe. L'ancien coach de Montpellier s'est lâché concernant le fils du président Waldemar Kita, Franck. "Avec le père, je discutais sans problème, on échangeait, c’était peut-être une question de génération... Son fils, lui, c’est un menteur. Si moi je peux me regarder en face, je ne suis pas sûr que Franck Kita... Lui, il peut regarder ses chaussures pour se recoiffer car elles brillaient bien... C’est la seule chose que je pouvais lui envier. Ce n’est pas lui qui va m’apprendre le métier et le football. Le costume est bien trop grand pour lui, il manque d’envergure. C’est un petit enfant gâté", a lancé l'homme de 62 ans. Directeur général à Nantes, Franck Kita appréciera sûrement... Directeur général à Nantes, Franck Kita appréciera sûrement...

