PSG : Verratti annonce des discussions « Par Eric Bethsy - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco (4-1) samedi, le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a évoqué son avenir en zone mixte. Si l'Italien a toujours affirmé qu'il souhaitait rester au club francilien, cette fois, l'ancien joueur de Pescara annonce des discussions cet été. "Il me reste quatre ans de contrat avec le PSG. Je me sens bien à Paris. Comme chaque année, on va discuter avec les dirigeants à la fin de la saison et on verra bien...", a confié le joueur notamment convoité par le FC Barcelone. Toujours affecté par l'échec en Ligue des Champions, Verratti réclamera sûrement certaines garanties pour la saison prochaine... De toute façon, l'Italien reste sous contrat jusqu'en juin 2021 et le PSG ne le laissera pas filer.

