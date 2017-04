Monaco : Vasilyev se concentre sur la L1

L'AS Monaco a connu une énorme déception samedi avec la lourde défaite en finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain (1-4). Devant les médias, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev s'est immédiatement projeté sur la fin de la saison en rappelant l'objectif de son équipe en Ligue 1.

"Il faut féliciter le PSG pour cette victoire totalement méritée. Ce n'était pas notre meilleur match. Mais dès demain, on va se concentrer sur notre objectif principal, qui reste le championnat. Je le répète, c'est la priorité de l'AS Monaco. On joue aussi la Ligue des Champions et la Coupe de France, qui sont des bonus. Une incidence sur la fin de saison ? Non, je ne crois pas", a estimé le dirigeant russe.

Avec trois points d'avance sur le PSG à 8 journées de la fin, Monaco parviendra-t-il à remporter le championnat de France ?