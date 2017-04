PSG : Ancelotti solidaire avec Emery « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le titre remporté par le Paris Saint-Germain samedi en Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco (4-1) devrait calmer l'agitation autour de lui, l'entraîneur Unai Emery a été très critiqué après le fiasco en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6). Ancien coach du club de la capitale, le technicien du Bayern Munich Carlo Ancelotti a soutenu l'Espagnol lors d'un entretien accordé au Journal Du Dimanche. "Quel club est sûr de gagner la Ligue des champions ? Sept en ont le potentiel et Paris est un de ceux-là. Personne ne peut expliquer ce qui s’est passé à Barcelone. Le foot est imprévisible. (...) Concéder trois buts en sept minutes et ça s’arrête : mon Dieu, je ne veux jamais vivre ça ! J’imagine ce qu’Unai a pu ressentir. Je l’ai entendu parler après, et il était bon. Triste mais concentré", a estimé l'Italien. Après cet échec européen, Emery doit désormais gagner la Coupe de France et la Ligue 1 pour sauver sa saison. Après cet échec européen, Emery doit désormais gagner la Coupe de France et la Ligue 1 pour sauver sa saison.

