L1 : Lorient-Caen, les compos probables

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Lorient va défier Caen ce dimanche (17h00) au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir. Dans l'obligation de l'emporter pour se relancer dans la course au maintien, les Merlus seront privés de Moreira et Wakaso, suspendus, puis de Paye, Mesloub, Cafu et Barthelmé, tous à l'infirmerie. Dans le même temps, les Normands réalisent ce déplacement sans Leborgne, Malbranque et Bazile, blessés. Voici la composition probable des deux équipes.

Lorient : Lecomte - Koffi, Peybernes, Ciani (c), Le Goff - Marveaux, Mvuemba, Bellugou, Philippoteaux - Moukandjo, Waris.

Caen : Vercoutre - Da Silva, Yahia, Adéoti - Guilbert, Delaplace, Féret (c), Bessat - Karamoh, Santini, Rodelin.