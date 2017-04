PSG : Al-Khelaïfi confiant pour la L1 « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En écrasant l'AS Monaco (4-1) en finale ce samedi, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de la Ligue, mais a aussi envoyé un message au club de la Principauté avant le sprint final en Ligue 1. Et devant les médias, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a rappelé que l'objectif était de remporter le championnat de France. "Je suis très heureux pour les joueurs, l’équipe, les supporters, le coach et le staff. On a mérité ce trophée. On a l’habitude de le gagner mais c’était un moment difficile pour nous après Barcelone. On a montré le vrai visage du PSG. Si on joue comme ça à chaque match, on ne perd contre personne. (...) Ça nous donne beaucoup de confiance. Je ne dis pas ça parce qu’on a gagné, mais c’est comment on a gagné malgré toutes les critiques. Le vrai objectif, c’est gagner le championnat. J’ai confiance, on va le gagner", a lancé le Qatari. Actuellement 2e au classement, le PSG compte 3 points de retard sur le leader Monaco à 8 journées de la fin de la saison. Actuellement 2e au classement, le PSG compte 3 points de retard sur le leader Monaco à 8 journées de la fin de la saison.

