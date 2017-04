Monaco : la lucidité de Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Soirée difficile pour l'AS Monaco ! Complètement surclassé par le Paris Saint-Germain (1-4) ce samedi au Parc OL, le club de la Principauté a raté sa finale de Coupe de la Ligue. Muselé par Thiago Silva sur cette rencontre, l'attaquant monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 33 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) a livré une analyse particulièrement lucide. "C'est dur. On va apprendre, il faut vite passer à autre chose. Cette équipe de Paris nous a mis en difficulté. Il faut les féliciter car ils ont été meilleurs. Je n'ai pas été à la hauteur de l'événement, je n'ai pas su assez aider l'équipe. Je vais apprendre encore... Psychologiquement, je ne suis pas atteint", a assuré l'international tricolore en zone mixte. A seulement 18 ans, Mbappé a encore le temps pour progresser et ainsi répondre présent dans les grands rendez-vous. A seulement 18 ans, Mbappé a encore le temps pour progresser et ainsi répondre présent dans les grands rendez-vous.

