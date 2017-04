Monaco : Bakayoko et la supériorité du PSG « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi, le Paris Saint-Germain a surclassé l'AS Monaco (4-1). Auteur d'une mauvaise performance, le milieu de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko (22 ans, 42 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a reconnu la supériorité du club de la capitale sur cette partie. "C'est dommage de perdre cette finale, mais il ne faut pas tout remettre en question. Paris a fait un grand match. Il nous a manqué un peu de réussite. On est très déçus ce soir, mais maintenant il faut se concentrer sur les autres compétitions. L'objectif, c'est de remporter le championnat", a rappelé le Français devant les médias. Toujours en course en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Monaco va devoir digérer cet échec pour réussir cette fin de saison. Toujours en course en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Monaco va devoir digérer cet échec pour réussir cette fin de saison.

