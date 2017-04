PSG : M. Verratti - "quatre années de merde..." « Par Eric Bethsy - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critiqué après la déroute à Barcelone (4-0, 1-6) en Ligue des Champions le mois dernier, le Paris Saint-Germain a répondu à ses détracteurs en battant l'AS Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue ce samedi. L'occasion pour Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) de pousser un coup de gueule. "En quatre ans, je pense qu'on a tout gagné ici. Mais en ce moment, quand on parle du PSG, c'est comme si on avait fait quatre années de merde, s'est plaint le milieu parisien au micro de Canal +. On doit respecter le PSG. On a fait des saisons historiques que personne n'a jamais réalisées. Je pense que c'est mérité. C'est la victoire de tout le groupe." Apparemment, l'Italien n'a pas digéré les récents commentaires sur le club de la capitale. Apparemment, l'Italien n'a pas digéré les récents commentaires sur le club de la capitale.

