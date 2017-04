Monaco : Jardim veut rejouer une finale « Par Eric Bethsy - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lucide après la défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain (1-4), l'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim a reconnu la supériorité des Parisiens. Mais le Portugais veut vite relever la tête pour disputer une nouvelle finale, cette fois-ci en Coupe de France. "C'était la première finale pour beaucoup de nos joueurs. C'est important pour l'expérience, a souligné le technicien. Le PSG a été beaucoup plus fort ce soir. Ils ont su marquer à des moments clés. On a la tête à la Coupe mardi contre Lille (ndlr, en quarts de la CdF). On va continuer à travailler pour rejouer une finale." Et qui sait, peut-être que les Monégasques pourront prendre leur revanche sur le PSG... Et qui sait, peut-être que les Monégasques pourront prendre leur revanche sur le PSG...

