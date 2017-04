Monaco : Dirar ne s'attendait pas à ça

Surclassée par le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue (4-1), l’AS Monaco est tombée de haut. Interrogé après la rencontre, l’ailier Nabil Dirar (31 ans, 13 apparitions en L1 cette saison) n’a pas caché sa frustration.

"On ne s’attendait pas vraiment à ça. Ramasser quatre buts dans une finale… On pouvait faire mieux, on les a trop respectés, a regretté l’international marocain sur Canal+. On les a trop laissés jouer, ils ont pris confiance. Quand on donne de la confiance à une équipe comme celle-là, on le paye cash."

L’ASM pourra se consoler avec une fin de saison qui reste intéressante, notamment avec un quart de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.