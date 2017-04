CdL : Monaco 1-4 Paris SG (fini) « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel festival ! Au terme d'une magnifique finale, le Paris Saint-Germain a dominé l'AS Monaco (4-1) pour remporter la Coupe de la Ligue. Avec cette nouvelle victoire, le club de la capitale gagne pour la 4e fois de suite cette compétition ! Dès le début de la partie, les Parisiens réalisaient une entame tonitruante et Di Maria profitait d'une magnifique ouverture de Verratti dans la profondeur pour servir Draxler, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 4e). Un but accordé alors qu'il y avait hors-jeu de l'Allemand ! Malgré un pressing monégasque intense, les Franciliens monopolisaient le ballon grâce à une belle maîtrise technique. Longtemps baladés, les hommes de Jardim se réveillaient enfin après 20 minutes et Lemar égalisait d'une frappe lumineuse en pleine lucarne (1-1, 27e). Quel bijou avec une louche de Silva pour initier l'action ! Alors que la nervosité gagnait les rangs des 22 acteurs, avec notamment un mauvais geste de Jemerson, les fautes s'enchaînaient avec une intensité digne de la C1. Sur un corner, Subasic effectuait un double arrêt exceptionnel sur une madjer à bout portant de Cavani ! Puis juste avant la pause, Di Maria redonnait l'avantage aux siens en remportant un duel face à Subasic après un caviar de Draxler (1-2, 44e). Au retour des vestiaires, les Monégasques tentaient d'enflammer les débats, mais les Parisiens profitaient d'une erreur de relance de Mendy pour aggraver le score sur une magnifique reprise de Cavani (1-3, 54e). Quelques minutes plus tard, l'Uruguayen ratait l'immanquable en ne cadrant pas devant le but vide après un caviar de Di Maria ! Si l'ASM affichait des intentions offensives, le PSG gérait les débats malgré une belle frayeur sur une tête non cadrée de Cardona. En démonstration dans les derniers instants, les troupes d'Emery aggravaient la marque sur une nouvelle volée de Cavani sur un service de Di Maria (1-4, 89e) et remportaient cette Coupe de la Ligue ! Une superbe victoire contre Monaco et un vrai message envoyé par le PSG sur la scène nationale avant la fin de la saison en Coupe de France et en Ligue 1... Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

