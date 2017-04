OM : Garcia regrette les penalties oubliés... « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été accroché par Dijon (1-1) ce samedi. Présent devant les médias après la partie, le coach phocéen Rudi Garcia a regretté des erreurs de l'arbitre en défaveur de son équipe. "Si on avait eu l'arbitrage vidéo de France-Espagne, on aurait gagné le match car on aurait eu deux penalties logiques. Mais honnêtement, on ne méritait pas et on ne cherche pas d'excuses. Ce n'est qu'à cause de nous qu'on n'a pas gagné. C'est un très mauvais sprint final lancé pour nous", a soufflé le technicien français. Si l'OM aurait effectivement mérité de bénéficier d'un penalty sur une main de Jordan Lotiés dans la surface, le second réclamé sur Maxime Lopez semble litigieux. Par contre, le reste de l'analyse de Garcia est particulièrement lucide. Si l'OM aurait effectivement mérité de bénéficier d'un penalty sur une main de Jordan Lotiés dans la surface, le second réclamé sur Maxime Lopez semble litigieux. Par contre, le reste de l'analyse de Garcia est particulièrement lucide.

