Dijon : Reynet satisfait du nul

Grâce à une belle performance, Dijon a obtenu un match nul sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (1-1) ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1. Auteur d'une belle partie, le gardien du DFCO Baptiste Reynet (26 ans, 31 matchs en L1 cette saison) était bien évidemment satisfait après la rencontre.

"On fait un gros match, on a tout donné et on a livré toutes nos forces dans la bataille. On n’est pas passé loin d’un exploit, mais on ne va pas faire la fine bouche avec ce point. On est tout un groupe, c’est notre force. Avec cet état d’esprit, je pense qu’on va se maintenir", a estimé le portier pour Canal +.

Actuellement 17e au classement, Dijon prend ainsi un point d'avance sur Nancy, 18e.