L1 : Bastia 0-1 Lille (fini)

Après un match assez décevant, Lille s’est imposé sur la pelouse de Bastia (1-0) pour la 31e journée de Ligue 1.

Face à un bloc corse très bas, les Lillois réalisaient une meilleure entame et se procuraient une énorme occasion par Benzia, qui ratait le ballon sur une offrande d’Eder à quelques mètres du but ! Par la suite, les deux équipes avaient clairement du mal à se libérer et le spectacle proposé était assez décevant. Puis sur un centre de Saint-Maximin, Coulibaly devançait Corchia et ta tête frôlait le cadre d’Enyeama. Plus entreprenants, les Bastiais terminaient bien cette première période sans pour autant ouvrir le score...

Au retour des vestiaires, De Préville réalisait un petit festival sur son côté avant d’ajuster Leca (0-1, 48e) ! Après une interruption de quelques minutes en raison d’une panne d’un projecteur, Benzia était proche de faire le break, mais Leca s’interposait. Malgré la gronde de leurs supporters, les Corses ne se révoltaient absolument pas et laissaient le ballon aux Dogues. Si Coulibaly obligeait Enyema à une belle parade sur une frappe puissante, Bastia ne revenait pas et laissait cette victoire précieuse à Lille.