OM : D. Payet - "comme des cons" « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été accroché par Dijon (1-1) ce samedi. Reconnaissant que son équipe ne méritait pas mieux sur cette rencontre, le milieu offensif phocéen Dimitri Payet (30 ans, 9 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas caché son agacement. "C'est un nul qui reflète la physionomie du match. On n'a pas réussi à les mettre en difficulté, ils ont bien joué et nous non. Il fallait gagner, mettre la pression... Il n'y a rien eu de tout ça, il faut assumer. En jouant comme ça, on ne peut pas espérer cette 5e place. On est comme des cons à regarder les autres résultats", a déploré le Français au micro de Canal +. Actuellement 5e, l'OM ne compte qu'un point d'avance sur Bordeaux, 6e et en déplacement à Nice dimanche (21h).

