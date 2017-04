L1 : Marseille 1-1 Dijon (fini)

Au terme d’une partie disputée, Marseille et Dijon se sont neutralisés (1-1) dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1.

Après un début de match plutôt rythmé, les Marseillais se procuraient une première opportunité sur une tête trop croisée de Thauvin. Avec la maîtrise du ballon, les Phocéens poussaient sans pour autant trouver la faille dans la défense du DFCO. Par la suite, Payet pénétrait dans la surface et frappait au but, mais sa tentative était déviée par la main de Lotiés... mais l’arbitre ne bronchait pas pour la plus grande colère de Garcia !

Plus tranchants avant la mi-temps, les Dijonnais inquiétaient l’OM mais manquaient de lucidité dans les 30 derniers mètres... avant d’ouvrir la marque sur un but contre son camp de Sertic (0-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, les Marseillais réagissaient immédiatement grâce à un sublime coup-franc aux 29 mètres de Payet dans la lucarne de Reynet (1-1, 48e) ! Magnifique ! De quoi enflammer cette partie ? Temporairement, oui ! Car dans la foulée, l’OM était tout proche de prendre l’avantage avec un poteau de Thauvin à la suite d’un cafouillage.

Bien que malmené, le DFCO ne déposait pas les armes et il fallait une bonne sortie de Pelé pour empêcher Tavares de marquer. Malheureusement, le rythme de la partie retombait sérieusement ensuite avec deux équipes peu inspirées. Dans les dernières minutes, l’OM poussait et Reynet effectuait deux belles parades face à Gomis puis Vainqueur ! Malgré une fin de partie décousue avec un arrêt de Pelé face à Tavares, le score n’évoluait pas. Si Marseille marque le pas dans sa course à l'Europe, Dijon récupère un bon point pour le maintien.