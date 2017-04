Man Utd : Mourinho attend un grand mercato « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un été 2016 très agité avec notamment le recrutement de Paul Pogba pour 105 millions d'euros, Manchester United devrait encore animer le prochain mercato. Ambitieux, l'entraîneur des Red Devils José Mourinho s'attend à des arrivées importantes, malgré la difficulté de recruter les meilleurs joueurs. "Je sais qu’à la fin de l’été, je n’aurais pas forcément mes premiers choix parce que c’est difficile de réussir chaque tentative. Mais je suis sûr que nous allons faire quelque chose d’intéressant qui améliorera la qualité de notre équipe. Je ne suis pas un entraîneur fou qui va dire : 'je vous donne des noms et vous me donnez ces joueurs'. Je donne des noms, des options et des seconds choix. Je donne toutes ces informations basées sur mes analyses, mes expériences et mes projections sur le futur", a confié le Portugais à Sky Sports. Dans le viseur de MU, on retrouve notamment l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann. Dans le viseur de MU, on retrouve notamment l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann.

