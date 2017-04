Chelsea : piqué par Wenger, Conte répond « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un appel du pied d'Alexis Sanchez à Chelsea, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger avait envoyé une pique jeudi en indiquant qu'il n'y avait qu'une seule équipe à Londres. Forcément, le coach des Blues Antonio Conte a été invité à réagir à cette déclaration... "Il y a beaucoup d'équipes à Londres. Demain, par exemple, c'est pour nous un derby contre Crystal Palace. J'aime écouter les autres entraîneurs, mais de mon côté, je préfère avoir un grand respect pour tous les joueurs et pour tous les clubs", a commenté le technicien italien devant les médias ce samedi. Si on suit la logique de Conte, Wenger n'a donc pas eu un grand respect pour tous les joueurs et tous les clubs avec cette sortie. Si on suit la logique de Conte, Wenger n'a donc pas eu un grand respect pour tous les joueurs et tous les clubs avec cette sortie.

