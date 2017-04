PSG : Édouard Cissé juge l'inutile Krychowiak « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Edouard Cissé s'est confié à l'occasion d'un entretien accordé à LCI. Et l'ex-milieu de terrain s'est notamment interrogé sur le recrutement de Grzegorz Krychowiak (27 ans, 11 matchs en L1 cette saison), acheté 34 millions d'euros l'été dernier mais désormais très peu utilisé par l'entraîneur parisien Unai Emery. "De son côté, Unai Emery n'a pas trouvé le schéma tactique idéal ni su mettre ses joueurs dans leurs positions idéales. Il a dû mettre son nez dans le recrutement et bon, Krychowiak, on ne sait pas où il joue. J'en parle parce que c'est mon poste, celui de milieu défensif. Lui ne peut pas jouer sentinelle parce que, à Paris, c'est celui qui relance. Il faut la qualité technique d'un Motta ou d'un Rabiot. Et donc s'il faut jouer à deux milieux défensifs plutôt que trois, tu n'as pas besoin de Krychowiak", a estimé Cissé. Un constat visiblement partagé par Emery étant donné le temps de jeu de l'international polonais... Un constat visiblement partagé par Emery étant donné le temps de jeu de l'international polonais...

