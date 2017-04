Real : Zidane répond à Piqué « Par Damien Da Silva - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du match amical entre l'Espagne et la France (2-0) mardi, le défenseur central Gérard Piqué (30 ans, 19 matchs et 2 buts en Liga cette saison) avait envoyé un tacle complètement gratuit au Real Madrid (voir ici). Présent devant les médias ce samedi, l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a répondu au joueur du FC Barcelone. "Ici, c’est un club sérieux et très grand. Rien de plus. Le reste, ça ne m’intéresse pas. Je ne veux pas entrer dans une polémique quelconque. Ça m’est égal, c’est juste pour parler. Ce qui m’intéresse c’est ce que nous pouvons faire sur le terrain, l’image que nous véhiculons. Celle que nous avons, personne ne peut la discuter. Ce club est très grand, il ne changera pas. Il parle, chacun pense ce qu’il veut, la seule chose que je peux dire c’est que nous sommes un grand club sérieux", a commenté le technicien français. Soucieux de ne pas ajouter de l'huile sur le feu, Zidane a tout de même défendu les intérêts du Real. Soucieux de ne pas ajouter de l'huile sur le feu, Zidane a tout de même défendu les intérêts du Real.

