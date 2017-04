OM : Mandanda de retour ? Olmeta pas fan « Par Youcef Touaitia - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un gardien, l'Olympique de Marseille penserait à Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison), en difficulté du côté de Crystal Palace. Une mauvaise idée selon l'ancien portier phocéen, Pascal Olmeta (1990-1993), estimant que la page doit être tournée et que la formation olympienne doit désormais se tourner vers l'avenir. "Un retour de Mandanda ? Déjà, il ne fallait pas le faire partir... Mais s’il revient avec un esprit totalement différent, il aura quand même perdu un an, et si ça ne va pas, on va commencer à le prendre en grippe, a estimé Olmeta pour le site Football Club de Marseille. Non, aujourd’hui tu dois refaire une équipe avec du neuf, mais il ne faut pas non plus rêver, sans argent tu n’auras rien du tout... Avec 200 M€, on est loin du PSG, mais ça peut suffire si c’est bien géré." Parmi les cibles de l'OM, le portier du Sporting Portugal, Rui Patricio. Parmi les cibles de l'OM, le portier du Sporting Portugal, Rui Patricio.

