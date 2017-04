Monaco : M. De Sanctis - "être plus malins" « Par Youcef Touaitia - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposée au Paris Saint-Germain ce samedi soir (21h) en finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Monaco a l'occasion de remporter un premier titre cette saison. Pour le gardien remplaçant du club princier, Morgan De Sanctis (40 ans, 1 match en L1 cette saison), il faudra faire preuve de malice pour prendre le dessus sur le champion de France. "Pour beaucoup de joueurs de l’équipe, ça sera la première finale. C’est difficile de se préparer pour un tel événement. Mais si tu n’en as pas joué, si tu n’as pas perdu ou gagné, finalement, ça peut-être un avantage, a estimé l'Italien sur le site officiel de l'ASM. Le PSG est une grande équipe. Ils sont plus habitués que nous à jouer à ce niveau. Il faudra être plus malins." Pour cela, il faudra réaliser un match dans la droite lignée des dernières prestations, voire plus encore ! Pour cela, il faudra réaliser un match dans la droite lignée des dernières prestations, voire plus encore !

