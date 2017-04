Man City : les ambitions de Sterling « Par Youcef Touaitia - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grand espoir du football anglais, l'ailier Raheem Sterling (22 ans, 25 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) peine à confirmer au plus haut niveau. Malgré des prestations intéressantes du côté de Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola, l'ancien joueur de Liverpool souhaite poursuivre sa progression et devenir, selon ses dires, un des meilleurs à son poste. "Je ne suis pas ici pour être un numéro, je suis ici pour être l'un des meilleurs, c'est aussi simple que ça, a assuré le Citizen pour The Guardian. J'ai juste besoin de gagner en maturité dans mon jeu et je sais exactement ce que j'ai à faire pour arriver là où je veux arriver." Sterling parviendra-t-il à se rendre indispensable aux Skyblues dans un futur proche ? Sterling parviendra-t-il à se rendre indispensable aux Skyblues dans un futur proche ?

