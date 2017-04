CdL : Monaco-Paris SG, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Monaco et le Paris Saint-Germain s’affrontent ce samedi soir (21h) en finale de la Coupe de la Ligue. Pour ce choc, Sidibé et Falcao sont incertains et ont peu de chances de figurer dans le onze de départ de Leonardo Jardim. Fabinho est lui suspendu. Côté parisien, Unai Emery ne peut pas compter sur Marquinhos, blessé, et alignera Kimpembe aux côtés de Thiago Silva en défense centrale. Pastore pourrait lui être titulaire tandis que Di Maria est annoncé remplaçant. Voici la composition probable des deux équipes. Monaco : Subasic – Touré, Glik, Jemerson, Mendy – Bernardo Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar – Germain (c), Mbappé. Paris SG : Trapp – Meunier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Rabiot, Verratti - Lucas, Pastore, Draxler – Cavani. Trapp – Meunier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Rabiot, Verratti - Lucas, Pastore, Draxler – Cavani.

