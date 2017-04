PSG : Nkunku ne regrette pas son choix « Par Eric Bethsy - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lancé par Laurent Blanc l'année dernière, le milieu du Paris Saint-Germain Christopher Nkunku (19 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) entre de plus en plus dans les rotations de l'entraîneur Unai Emery. Du coup, le pur produit du club francilien ne regrette pas d'être resté. "Réussir au PSG, c'est mieux que de réussir dans n'importe quel autre club de Ligue 1, a confié le Parisien à Canal + Sport. Partir en prêt ? C'était une possibilité l'été dernier. Mais le mieux pour moi était de rester au PSG et d'apprendre encore parce que je n'avais pas toutes les munitions requises pour partir en prêt. J'ai bien fait de rester au PSG. C'est toujours compliqué de s'imposer. Mais avec le travail et la détermination, on peut réussir." Confronté à une rude concurrence, Nkunku a les qualités et l'état d'esprit nécessaires pour exister à Paris. Confronté à une rude concurrence, Nkunku a les qualités et l'état d'esprit nécessaires pour exister à Paris.

