Naples : le speaker du San Paolo attend Higuain « Par Youcef Touaitia - Le 01/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré à la Juventus Turin pour 90 millions d'euros l'été dernier, l'attaquant Gonzalo Higuain (29 ans, 29 matchs et 19 buts en Serie A cette saison) retrouve Naples ce dimanche (20h45) lors de la 30e journée de Serie A. Un retour au San Paolo très attendu pour celui qui est considéré comme un traître en Campanie, surtout pour le speaker de l'enceinte napolitaine, le fantasque Daniele Bellini. "Quand un joueur offre à Naples de grandes émotions, comme l'a fait Higuain, puis s'en va de la façon dont lui s'en est allé, c'est forcément difficile. Il y a de la déception et de l'incompréhension. (...) Je vais essayer d'être très professionnel mais c'est sûr que mon cœur va souffrir un peu. Le revoir sera étrange. Il y a un an il était là et il combattait avec nous. Malheureusement, il est parti et tout a changé", a regretté "Décibel" pour l'AFP. "C'est quelqu'un qui a pris ma fille dans ses bras, on l'a tous aimé. Ce choix, on ne l'a pas compris et on ne l'a pas digéré. Moi, je l'ai mal vécu. Je ne l'ai pas vu depuis son départ. On s'est envoyé quelques messages. Ça sera comme tomber par hasard sur un ancien amour, qui t'a trahi et qui est parti avec un autre, ton pire ennemi en plus. S'il marque, il n'a pas à faire semblant. Sa nouvelle équipe c'est celle-là, donc s'il marque il devra fêter son but. Il fera ce qu'il veut, moi je ferai mon travail. Mais je pense que ça n'arrivera pas", a conclu l'Italien.

