Lyon : Tolisso concentré avant Besiktas « Par Youcef Touaitia - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les 13 et 20 avril prochains, l'Olympique Lyonnais affrontera Besiktas lors des quarts de finale de la Ligue Europa. Un rendez-vous très attendu par le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 37 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison), qui donne la marche à suivre pour écarter la formation turque. "Il faudra faire une grande performance à l’aller car on sait que ça sera encore plus compliqué là-bas, dans une très grosse ambiance. Le foot turc est réputé, tout comme l’ambiance. Ça va être une découverte pour de nombreux joueurs, a confié le Gone en conférence de presse. A Rome, on a aussi connu une ambiance impressionnante. Il faudra jouer notre jeu et tout donner pour se qualifier. Il faudra être le plus sérieux possible et surtout ne pas prendre de but à l’aller. C’est important car ça augmenterait nos chances de qualification." Aux Lyonnais de faire le nécessaire pour intégrer le dernier carré de la compétition ! Aux Lyonnais de faire le nécessaire pour intégrer le dernier carré de la compétition !

