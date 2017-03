Barça : Neymar vise le Ballon d'Or Par Youcef Touaitia - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent le Ballon d'Or depuis 2008, l'attaquant Neymar (25 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison) semble être le mieux placé pour mettre fin à l'hégémonie des deux superstars mondiales. En tout cas, le Brésilien du FC Barcelone croit dur comme fer à la possibilité de remporter le titre suprême un jour. "Gagner le Ballon d'Or fait partie de mes objectifs et ce serait une victoire personnelle, mais je ne suis pas pressé. Je ne joue pas au football par ambition personnelle, je joue pour le plaisir. J'aime aider mes coéquipiers et mon équipe. Si tout va bien, les titres personnels viendront", a indiqué l'Auriverde à Sport Express. En cas de victoire lors de la Coupe du monde 2018 avec le Brésil, Neymar pourrait effectivement obtenir le premier Ballon d'Or de sa carrière. Ce n'est pas gagné, mais avec un tel talent, rien n'est impossible ! En cas de victoire lors de la Coupe du monde 2018 avec le Brésil, Neymar pourrait effectivement obtenir le premier Ballon d'Or de sa carrière. Ce n'est pas gagné, mais avec un tel talent, rien n'est impossible !

