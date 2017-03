Sondage MF : la vidéo, c'est oui !

Sondage MF : la vidéo, c'est ou i ! « Par Youcef Touaitia - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous êtes favorables à l'utilisation de la vidéo dans le football. Sur les 17 881 votes recensés, vous êtes 74,1% des lecteurs à être pour ! Pour les autres, les erreurs, les contestations, font partie de l'environnement, et il ne faut pas y toucher ! Dès à présent, dites-nous qui du Paris Saint-Germain ou de Monaco remportera la finale de la Coupe de la Ligue, samedi. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui du Paris Saint-Germain ou de Monaco remportera la finale de la Coupe de la Ligue, samedi. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+