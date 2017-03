Man City : Guardiola peste contre le calendrier « Par Youcef Touaitia - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non, il n’y a pas qu’en France que les entraîneurs pestent contre le calendrier. Pep Guardiola, qui n’a jamais sa langue dans sa poche, estime que les trêves internationales sont parfois trop encombrantes et gênent le déroulement d’une saison. "C'est trop de matchs, c'est fou de combien de matchs il y a dans tous les championnats, c'est pourquoi il y a de nombreuses blessures. L'équipe nationale mérite toujours de jouer des matchs, mais quand nous avons vingt matchs dans mille millions de compétitions, puis après la Coupe des Confédérations, ça me paraît un peu ridicule. Je suis désolé", a pesté le coach de Manchester City en conférence de presse. D’autant plus qu’en Angleterre, la trêve hivernale n’existe pas... D’autant plus qu’en Angleterre, la trêve hivernale n’existe pas...

