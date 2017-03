Southampton : van Dijk, c’est fini ?

Touché à une cheville depuis le mois de janvier, le défenseur central Virgil van Dijk (25 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League cette saison) pourrait ne plus rejouer avec Southampton. Initialement écarté des terrains pour une durée de trois mois, le Néerlandais pourrait finalement manquer le reste de la saison selon The Guardian. Un énorme coup dur pour Claude Puel puisque le capitaine des Saints pourrait quitter le club du sud de l’Angleterre cet été. Liverpool, Manchester City et Manchester United sont sur le coup pour van Dijk.