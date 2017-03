Monaco : Sidibé et Falcao toujours incertains

Actuellement blessés, le latéral polyvalent Djibril Sidibé (24 ans, 38 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) et l’attaquant Radamel Falcao (31 ans, 31 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) pourraient manquer la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, samedi (21h). L’entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim, n’a toutefois pas voulu écarter la possibilité que ses deux joueurs soient présents sur la feuille de match. "Si le match se jouait aujourd'hui, ils ne pourraient pas jouer. On va voir, on attend", a indiqué le Portugais en conférence de presse.