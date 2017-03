Monaco : Paris, Jardim reste sur ses gardes « Par Youcef Touaitia - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi (21h), Monaco a l’occasion de remporter un premier titre cette saison face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Un choc entre les deux favoris de la Ligue 1 dont se méfie forcément Leonardo Jardim, qui reste sur ses gardes. "C'est un match entre les deux meilleures équipes du championnat. Une finale est toujours très équilibrée, il n'y a pas de favori. Paris a l'expérience, c'est vrai, avec un petit avantage par rapport à la trêve internationale également. Elle nous a un peu cassé notre dynamique. Il ne faut pas compter simplement l'expérience de cette saison, on a toujours joué un match serré face au Paris Saint-Germain et il faudra garder le même état d'esprit", a estimé le Portugais en conférence de presse. Une victoire au Parc OL pourrait permettre à l’ASM de prendre un avantage psychologique certain sur le rival parisien pour la suite du championnat. Une victoire au Parc OL pourrait permettre à l’ASM de prendre un avantage psychologique certain sur le rival parisien pour la suite du championnat.

