PSG : U. Emery – "il faut respecter le PSG"

Ce samedi (21h), le Paris Saint-Germain affronte Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. Le moment pour les hommes d’Unai Emery de remporter un titre supplémentaire après le Trophée des Champions en août dernier. Le Basque l’assure, le club de la capitale donnera tout pour défendre sa couronne.

"Le PSG est le club le plus titré en Coupe de la Ligue, c’est donc une motivation en plus. C’est une belle compétition, importante. On est tenant du titre, il faut respecter ce trophée et son histoire. Il faut aussi respecter le PSG. Demain, ce sera le moment idéal pour démontrer que nous sommes motivés et impliqués pour gagner", a expliqué le coach parisien en conférence de presse.

Tout autre résultat qu’une victoire serait dramatique pour Emery, très fragilisé depuis la déroute à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions.