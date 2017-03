PSG : Trapp veut oublier Barcelone Par Youcef Touaitia - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Un peu plus de trois semaines après la déroute à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain restent marqués par cette humiliation. A la veille de la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco, le gardien Kevin Trapp (26 ans, 22 matchs toutes compétitions cette saison) était présent en conférence de presse pour évoquer ce choc qui pourrait redonner le moral à ses partenaires. "Un match comme celui contre Barcelone, ça fait mal. On en a beaucoup parlé, c’était une énorme déception, mais on a gagné les matchs d’après et c’était important pour tourner la page. Même dans dix ans on en parlera encore de ce match, mais ça fait aussi partie du foot et il faut avancer. Demain, on a une grosse occasion d’être contents, de tourner la page, de célébrer avec les supporters et de gagner le deuxième trophée de la saison", a estimé l’Allemand. Une victoire face au rival monégasque pourrait effectivement faire beaucoup de bien aux Parisiens. Une victoire face au rival monégasque pourrait effectivement faire beaucoup de bien aux Parisiens.

