L1 : Guingamp 1-0 Nancy (fini)

En supériorité numérique pendant plus d’une heure, Guingamp a pris le dessus face à Nancy (1-0) ce vendredi, lors de la 31e journée de Ligue 1.

Sereins, les Bretons exerçaient un bon pressing dans le camp nancéien sans toutefois parvenir à se montrer dangereux. Soporifique, la rencontre ne décollait pas malgré la belle ambiance au Roudourou. En dehors de quelques actions timides côté guingampais, rien à se mettre sous la dent durant les 25 premières minutes… jusqu’à l’expulsion de Diagne pour une faute par derrière sur Briand.

Un terrible coup dur pour les visiteurs, contraints de se recroqueviller encore un peu plus derrière pour éviter de perdre le fil du match. Mais les joueurs de l’EAG, en manque de confiance ces dernières semaines, ne parvenaient pas à déstabiliser le bloc adverse malgré une succession de corners peu avant la pause. Une situation qui agaçait profondément Antoine Kombouaré, assez impuissant sur le bord de la touche.

Bien plus entreprenants au retour des vestiaires, les partenaires de Briand campaient dans la moitié de terrain de l’ASNL. Alors que la pluie s’intensifiait depuis quelques minutes, Guingamp trouvait finalement la faille suite à une action de grande classe conclue par Privat (1-0, 59e). Mérité pour l’EAG, qui ne desserrait pas l’étreinte par la suite.

Il faut dire que les hommes de Pablo Correa, médusé dans les tribunes, ne proposaient rien et subissaient les événements jusqu’au coup de sifflet final. L’addition aurait même pu être plus salée mais Mendy, qui touchait le poteau, et Briand, qui butait sur N'Dy Assembé, n’ont pas réussi à alourdir la marque. Qu’importe, Guingamp peut sereinement terminer la saison avec ce succès. En revanche, Nancy poursuit son chemin de croix et tremblera jusqu’au bout...