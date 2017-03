Bayern : Coman va rester l'an prochain !

Bayern : Coman va rester l'an prochai n ! « Par Damien Da Silva - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'avenir de Kingsley Coman (20 ans, 13 apparitions et 2 buts en Bundesliga cette saison) ne fait désormais plus aucun doute ! Annoncé ces dernières semaines dans le viseur de Manchester City et Chelsea, l'ailier tricolore va bel et bien rester au Bayern Munich. Prêté par la Juventus Turin, le joueur formé au Paris Saint-Germain va être définitivement recruté via son option d'achat, fixée à 21 millions d'euros. "Kingsley Coman va rester ici. Il est très important pour le présent de l'équipe et le futur", a annoncé l'entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi. Cette nouvelle n'est pas surprenante puisque le leader de la Bundesliga devait prendre sa décision avant le 30 avril. Désormais, Coman va devoir retrouver le niveau de jeu qui était le sien l'an dernier. Cette nouvelle n'est pas surprenante puisque le leader de la Bundesliga devait prendre sa décision avant le 30 avril. Désormais, Coman va devoir retrouver le niveau de jeu qui était le sien l'an dernier.

