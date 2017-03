CdL : les groupes du PSG et de l'ASM

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco vont s'affronter samedi (21h) au Parc OL en finale de la Coupe de la Ligue. Pour cette partie, l'entraîneur parisien Unai Emery sera privé de Marquinhos et Krychowiak, blessés. Touchés avec leurs sélections, Kimpembe et Meunier sont bien présents dans le groupe francilien. De son côté, le coach monégasque Leonardo Jardim va devoir composer sans Fabinho, suspendu. Incertains, Sidibé et Falcao ont été convoqués pour cette rencontre.

Le groupe du PSG : Areola, Trapp, Descamps – Aurier, Kimpembe, Kurzawa, Maxwell, Meunier, Silva – Di Maria, Draxler, Lo Celso, Lucas, Matuidi, Nkunku, Pastore, Rabiot, Motta, Verratti – Ben Arfa, Guedes, Cavani.

Subasic, De Sanctis, Sy - Diallo, Glik, Jemerson, Jorge, Sidibé, Mendy, Raggi, Touré - Bakayoko, Dirar, Lemar, Moutinho, N'Doram, Silva - Falcao, Germain, Mbappé, Cardona.