PSG : Kimpembe a bluffé Draxler « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain, l’ailier Julian Draxler (23 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 avec Paris SG cette saison) a conquis la plupart des observateurs avec ses bonnes performances. Mais dans le sens inverse, quel joueur du championnat a le plus impressionné l’Allemand ? "Depay, mais je le connaissais. Vous voulez que je vous dise ? C'est Kimpembe, a glissé le champion du monde 2014 ce vendredi dans les colonnes du quotidien Le Parisien. C'est mon ami, mais pas seulement. Il est vraiment très fort. Contre Barcelone (4-0), c'était son premier match de Ligue des Champions et il n'a jamais eu peur. Et c'est ce qu'il montre à chaque entraînement. C'est ce que j'aime chez lui." En muselant parfaitement Lionel Messi et Luis Suarez, le Tricolore avait réalisé une sacrée performance ce soir-là ! En muselant parfaitement Lionel Messi et Luis Suarez, le Tricolore avait réalisé une sacrée performance ce soir-là !

