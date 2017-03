L2 : la 31e journée à suivre en DIRECT !

La 31e journée de Ligue 2 débute ce vendredi à partir de 20h avec huit matchs au programme. Actuellement 4e au classement, Reims peut réaliser la bonne opération de la soirée en s'imposant sur le terrain du Havre. Ensuite, Amiens et Troyes, respectivement 5e et 6e, devront l'emporter à domicile face à Clermont et Orléans pour rester dans la course à la montée.

Le programme de la soirée : Laval - AC Ajaccio, Le Havre - Reims, Nîmes - Valenciennes, Troyes - Orléans, Amiens - Clermont, Niort - Auxerre, Tours - Red Star, Gazélec Ajaccio - Bourg-Péronnas.